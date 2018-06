La saudita Aseel Al Hamad ha festeggiato il 24 giugno, la revoca del divieto di guida per le donne, con un giro d'onore nel suo Paese.

Jaguar e Aseel hanno celebrato insieme questo memorabile giorno promuovendo il World Driving Day – una giornata mondiale in cui uomini e donne sono stati invitati a festeggiare il diritto alla guida oggi ed in futuro

Aseel, che non ha mai gareggiato nel suo Paese, ha completato l'emozionante circuito a bordo di una Jaguar F-TYPE

Per vedere il video di Aseel alla guida: