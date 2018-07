Lexus Nx ora diventa anche "sport"

L’IBRIDA FA SPORT

Alla gamma Lexus NX si aggiunge ora la versione «Sport», special edition che si piazza al di sotto dell’allestimento F Sport e che si riconosce sia per dettagli esterni, sia per finiture interne. Prezzi a partire da 53.000 euro.

NERO LEXUS

Dal di fuori, NX 300h Sport introduce dettagli di colore nero come calandra anteriore, montanti centrali e calotte degli specchietti retrovisori. La fiancata viene a sua volta impreziosita da un nuovo design dei cerchi in lega da 18” con finiture bicolore in nero e bronzo.

INTERNI BIGUSTO

Novità in esclusiva anche in abitacolo: su Lexus NX Sport esiste la possibilità di scegliere una inedita combinazione bicolore della pelle Tahara in bianco o nero.

TECNOLOGIA

Basata sull’allestimento Executive, anche NX Hybrid Sport è provvista di serie di sistema Multimedia con radio Dab Navigation con display da 10,3” e Lexus Safety System+. A completare il pacchetto, tetto panoramico e «power back door» per la funzione di apertura elettrica del portellone.