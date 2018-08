DS7: variante da 225 cv per il Suv di lusso

IL TOP (PER ORA)

Con la variante da 225 Cv del 1.6 benzina turbo la DS7 presenta la versione più briosa del lussuoso Suv francese (53.950 euro nel raffinato allestimento Grand Chic), in attesa che la gamma si ampli nell’autunno del 2019 con l’annunciata variante ibrida plug-in da 300 Cv, dotata di trazione integrale e capace di percorrere a zero emissioni sino a 50 km. Gli altri tre motori in gamma: benzina 180 e diesel BlueHDi 130 (manuale) e 180 (automatico).

SOLO AUTOMATICO

La PureTech 225 è proposta solo in abbinamento al cambio automatico a otto rapporti per gestire al meglio i 300 Nm di coppia che il piccolo ma grintoso quattro cilindri, prodotto a Douvrin, è in grado di erogare già a 1.900 giri.

TECNOLOGIA

Tra gli highlights tecnologici ci sono l’alzata variabile delle valvole in aspirazione, la fasatura variabile in aspirazione e scarico, il turbo twinscroll, la pressione d’iniezione a 200 bar.

CONQUISTA

Il 75% della clientela DS è di conquista, il 35% di questa proviene dai marchi premium tedeschi. Con il pensionamento di DS4 e DS5 la gamma sarà temporaneamente limitata a DS3 e DS7.