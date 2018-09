Il tempo libero secondo Mercedes

Mercedes-Benz e il turismo «en plen air», una scintilla scoccata il secolo scorso, un matrimonio ancora solido. Anche l’edizione 2018 del Salone del Camper vede la Stella schierarsi in prima linea con una triade di prodotti in grado di coprire le esigenze più disparate. A cominciare da Marco Polo «Horizon»: l’ultimo membro della famiglia di compatte Mercedes Van per il tempo libero si presta come mezzo di trasporto sia per un weekend all’avventura, sia per la città.

Marco Polo Horizon esiste in versione cinque posti, passando per la configurazione a quattro sedili singoli Comfort nel vano posteriore, fino allo schema sette posti, con panca a tre posti trasformabile in letto nella seconda fila. La porta di accesso ai monovolume Mercedes è tuttavia Classe V «Rise», prezzi a partire da 35.000 euro Iva inclusa e un veicolo ideale per famiglia e tempo libero grazie ad elementi esclusivi realizzati su misura.

Dal design e i materiali ricercati, la speciale versione Rise introduce una nuova disposizione dei sedili (disponibile in configurazione da 5 e 7 posti) e il pavimento in PTO che agevola le operazioni di pulizia. A Fiere di Parma, infine, da Stoccarda sbarca anche nuovo Sprinter, ora pure in formato a trazione anteriore (migliore risposta in caso di superfici coperte da neve o ghiaccio, maggiore capacità di carico) ed in versione «Tractor Head», a beneficio degli allestitori. Massima libertà di configurazione in risposta a un settore, quello del camper, che non conosce crisi.