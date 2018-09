"Per me è impossibile avvicinare la parola suv a Ferrari. Non voglio offendere nessuno ma la parola suv non va bene. Lo chiameremo Purosangue, sarà senza dubbio un Ferrari con performance mai viste e lo lanceremo alla fine del piano nel 2022». Così Louis Camilleri, ceo di Ferrari, durante il Capital Markets Day. "Entro la fine del piano stimiamo che circa il 60% delle nostre vetture sarà ibrido", ha aggiunto l'amministratore delgato della Ferrari.

La Ferrari lancerà quindici nuovi modelli tra il 2019 e il 2022 nei diversi segmenti. Lo ha detto Enrico Galliera, direttore commerciale marketing di Ferrari.