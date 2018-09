La Mini Countryman imbocca... Baker Street

Mini Countryman si fa sedurre da Sherlock Holmes. L'ultima versione del sav (sport activity vehicle) è la Baker Street Edition, denominazione già usata da Mini. L'obiettivo? Valorizzare i dettagli estetici che caratterizzano la Countryman puntando forte anche sulla connettività.

Design Intanto c'è il kit estetico All4 (paraurti con look off road con superfici Piano Black e protezioni per il sottoscocca), poi i cerchi in lega neri da 18", le barre al tetto nere, i fendinebbia a Led e i proiettori Bi-Led con funzione Cornering e controllo automatico degli abbaglianti.

Connettività e sicurezza l'allestimento Baker Street include climatizzatore automatico bizona, cruise control con frenata automatica, sensori di parcheggio PDC posteriori e navigatore Mini Connected Navigation (navigatore con schermo touch screen da 6"5, predisposizione Apple Car Play, Connected Drive Services, Real-time Traffic Information, Remote Services, Intelligent Emergency Call e Mini Connected con Spotify).

L'offerta La serie speciale Baker Street Edition è disponibile per le Mini One, One D, Cooper, Cooper D e Cooper D All4. La One viene offerta a 28.100 euro anziché 32.450 e il costo dei contenuti della versione è di 2.500 euro con un vantaggio di 4.350 euro - fa sapere Mini - per le motorizzazioni One e One D, mentre per Cooper, Cooper D e Cooper D All4 è pari a 2.100 euro. L'offerta è valida fino alla fine dell'anno. A chi acquista la Baker Street Edition entro il 30 settembre sarà riconosciuto un ulteriore ecobonus di 2.000 euro in caso di permuta di un veicolo diesel Euro 4 o inferiore in proprietà da almeno sei mesi.