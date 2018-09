AMG rompe il segreto sulla sua hypercar da 1000 Cv

Prime notizie ufficiali, e prime immagini, dell’attuale stato di collaudo e messa a punto della nuova hypercar Mercedes-AMG. Lo sviluppo della Project One, che era stata svelata allo IAA 2017 di Francoforte, è stato oggetto di un intenso lavoro a porte chiuse, affiancando all’attività digitale Virtual Engineering quella di collaudo sui prototipi.

Il team Mercedes-AMG aveva un obiettivo comune: mettere la tecnologia ibrida della Formula 1 sulla strada. E dopo centinaia di ore di test in laboratorio - e superata l’immensa sfida di rendere l’unità di trasmissione ad alte prestazioni pronta per la produzione in serie - si è passati alla strada.

L’intero gruppo propulsore della Project One (un V6 benzina V6 1.6 che da solo sviluppa una potenza superiore a 680 Cv, più i motori elettrici, tre da 163 Cv ciascuno e uno da 122 Cv) ha subito i test più difficili sui banchi dinamici ad alte prestazioni presso gli specialisti dei motori HPP a Brixworth.

Il completamento con successo dei test dinamici è stato seguito dall’installazione del powertrain da oltre 1000 Cv nei primi prototipi, messi alla frusta su un circuito di prova segreto in Inghilterra. Ora è la stessa Casa della Stella a Tre Punte a togliere la parola 'Riservatò dai dossier, e soprattutto dalle immagini di questi test.

Le prove proseguono con successo, impressionando, oltre che per le prestazioni al top (0-200 km/h in meno di 6 secondi), anche per il caratteristico suono dello scarico, identico a quello delle F1 Mercedes W06.