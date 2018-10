C'era una volta il Motor Show. Rinascerà a Modena?

Caro, vecchio Motor Show, addio. L’edizione inizialmente a calendario il 6-9 dicembre 2018 è cancellata, e stavolta non è un’interruzione temporanea. La storica kermesse bolognese rinascerà sotto altra veste a Modena, sparpagliandosi tra quartiere fieristico, centro città e autodromo di Marzaglia.

Appuntamento al 16-19 maggio 2019, ma il cosiddetto «Motor Show Festival - Terra di Motori», ammesso che vada davvero in onda, non sarà la stessa cosa. La notizia

era nell’aria: l’eredità del Motor Show 2017 consiste in un passivo di 1,7 milioni di euro. Al pubblico la formula piace ancora, ai marchi auto

molto meno. E così la scelta drastica di BolognaFiere, organizzatore del Salone e proprietaria anche di ModenaFiere, di imboccare la via Emilia e trasferire il baraccone nella succursale di provincia.

Da Show a Festival, un nuovo format che rispecchia i trend che avanzano, ma che al tempo stesso suona tanto come pesante ridimensionamento. Si punta sul marchio Motor Valley, cioè su una terra effettivamente a elevato tasso di passione, cultura e radicamento automotive. Dai Costruttori di auto sportive (Ferrari, Maserati, ma anche Pagani, e poco più in là Lamborghini, Ducati, Dallara) alle esposizioni a tema (i Musei Ferrari di Modena e Maranello, il Museo Stanguellini, il Museo Panini).

Basterà, il brand Motor Valley, a richiamare pubblico e Case auto? L’esperienza del Salone di Torino - Parco Valentino insegna che la formula del festival diffuso può riscuotere successo. Tra un mese, il progetto. L.C.