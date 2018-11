Debutta Suzuki Vitara 2018, addio diesel

IN RAMPA DI LANCIO

Rivista nel look e allontanato il diesel dal suo cofano, Suzuki Vitara 2018 ha fatto il suo debutto in concessionaria alla fine di ottobre, prezzi a partire da 20.980 euro, o 17.900 euro a fronte di permuta o rottamazione.

BYE BYE DIESEL

A listino dunque solo motorizzazioni a benzina: al brillante 4 cilindri 1.4 Boosterjet da 140 Cv si affianca ora il nuovo 3 cilindri 1.0 turbo da 112 Cv. Entrambi omologati secondo il ciclo Wltp, già rispettano anche gli standard antinquinamento Euro 6d-temp.





4X4 FEST

Anche Vitara restyling esiste sia in configurazione 4x2, sia a trazione integrale 4WD Allgrip Select. Cambio manuale a 6 marce (a 5 marce il 1.0 Boosterjet), o in alternativa automatico a 6 rapporti.

COMFORT E TECNO

Tre livelli di allestimento: Cool, Top, Starview. Di serie sin dalla entry level salgono a bordo display da 7”, cruise control (anche adattivo con funzione Stop&Go sulle versioni automatiche), clima automatico e telecamera posteriore. L.C.