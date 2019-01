Volkswagen diventa fornitore di energia. Nasce Elli

Con il nuovo brand Elli il gruppo Volkswagen entra nel business della fornitura di energia, indirizzata principalmente a utilizzi per autotrazione. La società avrà sede a Berlino. Electric Life, questo il significato dell’acronimo, fornirà elettricità pulita e sistemi di ricarica intelligenti domestici e per scopi commerciali, studiati in particolare per i veicoli dei marchi del gruppo tedesco. A capo della nuova realtà che punta a diventare un provider leader nella mobilità sostenibile, è stato nominato come CEO Thorsen Nicklass. L’azienda venderà energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili e si rivolgerà anche a clienti esterni al gruppo di cui fa parte.



Per quello che nel dettaglio riguarda le soluzioni destinate alle ricariche dei veicoli, Elli le svilupperà all’interno di alcune grandi aree tra cui spiccano quella denominata @home, che include "wall box" casalinghe con potenze da 11 kW a corrente alternata e a 22 kW a corrente continua, ed energia anche da fotovoltaico. Con @destination saranno studiate soluzioni per i sistemi di rifornimento da posizionare nei parcheggi, presso le aziende che ne faranno richiesta e nelle concessionarie del gruppo: entro il 2020, infatti, tutti i 4.000 dealer e service partner nell’Unione Europea disporranno all’interno della propria sede di apparecchi di ricarica per veicoli elettrici. Con il capitolo "On the road" verranno realizzati punti di ricarica nelle aree pubbliche.