5 milioni di incentivi per le auto ecologiche.

Un bando da 5 milioni di euro per incentivare la sostituzione dei mezzi privati con autovetture di tipo ecologico: elettriche, ibride, a metano o a Gpl. E' la nuova misura decisa dalla Giunta dell’Emilia-Romagna per il contrasto a smog e polveri sottili provocate dal traffico su gomma che prevede 3.000 euro di rimborso dalla Regione per auto elettriche e ibride e 2.000 euro per quelle a metano o Gpl oltre a uno sconto minimo del 15% sul prezzo di listino da parte dei concessionari.

Come fare domanda

Nel dettaglio i cittadini emiliano-romagnoli con un Isee familiare fino a 35.000 euro potranno chiedere l’ecobonus online, a partire dal 15 febbraio e fino al 24 maggio. La domanda dovrà essere completata, entro il 31 maggio, con l'ordine di acquisto del mezzo mentre la liquidazione finale è prevista entro il 31 ottobre.

La misura varata dalla Regione si affianca all’ecobonus fino a 10.000 euro per le pmi per l’acquisto di veicoli commerciali leggeri non inquinanti (oltre 300 le richieste dal lancio del bando da 4 milioni di euro del 15 novembre scorso); il contributo fino a 191 euro l’anno, per tre anni, pari al bollo auto, per chi acquista un’auto ibrida nuova nel 2019 (quasi 5.800 le richieste nel biennio 2017-2018) e il bus gratis in 13 città, di partenza e arrivo, per gli abbonati al servizio ferroviario regionale, una opportunità già colta da oltre 30.000 pendolari, studenti e lavoratori.