Progetto E.V.A.: Volvo condividerà le sue ricerche

«La sicurezza va condivisa e le nostre ricerche degli ultimi quarant’anni saranno a disposizione di tutta l’industria automobilistica». Quello di Volvo sulla sicurezza è un impegno che da sempre contraddistingue il marchio svedese e oggi diventa il protagonista del progetto E.V.A. (Equal Vehicle for All) basato sul concetto di sicurezza condivisa per arrivare ad auto ugualmente sicure per tutte le tipologie di occupanti. Tradotto: Volvo mette a disposizione di tutti le ricerche sviluppate in tema di sicurezza in quattro decenni e lo fa nell’anno del sessantesimo anniversario dell’invenzione della cintura di sicurezza a triplo ancoraggio, che nel 1959 Volvo non volle brevettare proprio per mettere lo strumento a disposizione di tutti.

«La nostra è una scelta in linea con un comportamento che abbiamo sempre avuto - commenta Michele Crisci, presidente di Volvo Car Italia - perché l’obiettivo è raggiungere l’eliminazione degli incidenti mortali causati dalle auto, di qualsiasi casa esse siano. Per quarant’anni abbiamo lavorato per l’acquisizione di dati, anche oltre i canonici crash test. Ora tutti potranno utilizzarli. Prima ancora che di sicurezza è una questione di responsabilità sociale».

Ma Volvo ha in programma altre novità in tema di sicurezza, come la limitazione della velocità delle proprie auto a 180 km/h, la possibilità di limitare automaticamente la velocità nei pressi di scuole e ospedali, l’utilizzo della Care Key e il monitoraggio della guida attraverso telecamere e intervento in automatico del veicolo in caso di pericolo. r.m.