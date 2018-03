Ecco il Parma come dovrebbe essere. Almeno da qui a fine stagione. Ieri a Pescara non ha solo vinto: ha stravinto e convinto anche sul piano del gioco. Una gara quasi perfetta e non paga sottilizzare sulle magagne degli avversari perché contro squadre inferiori quasi mai i crociati hanno strappato applausi a scena aperta come ieri.