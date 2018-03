"Aumentare l'offerta formativa per far crescere il dipartimento di Scienze medico-veterinarie". Ecco chi è il neo-direttore Giacomo Gnudi e come intende rilanciare Veterinaria. Su Gazzetta Università di martedì 20 marzo anche il resoconto del convegno dedicato alla conservazione del patrimonio artistico e il "report" dell'incontro con l'architetto Galantino sul tema "Abitare il paesaggio". Tutte le info per accedere al "bando" del Rotary Salsomaggiore per la consegna di due premi di studio a neo laureati.