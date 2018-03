Matteo Minozzi, non ancora 22enne, un record l'ha già battuto: nessun azzurro, prima di lui, aveva segnato quattro mete in altrettante partite consecutive durante il Sei Nazioni. Insomma, se c'è un motivo per sorridere, al termine del torneo, è la prestazione dell'estremo delle Zebre. Che ora si concentra sulle prossime 3 partite di Pro14. Leggi l'intervista