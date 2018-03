Domani l'inserto: come nasce una merendina

Torna domani con la Gazzetta l'inserto Economia del lunedì. In primo piano un viaggio nel cuore dello stabilimento bakery della Barilla per raccontare come nasce una merendina e vedere dietro le quinte l'industria dolciaria fra tradizione e innovazione. Focus anche sul lattiero-caseario, i mercati alle prese con i dazi (con i consigli sugli investimenti e un editoriale di Giovanni Fracasso), i problemi di Facebook analizzati da Paolo Ferrandi nella rubrica Silicon Alley e l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nelle imprese. L'azienda della settimana è la Fora (soluzioni per radiologia e laboratori). Per La parola all'esperto il notaio Arturo Dalla Tana parla della "prima casa": le regole per successioni e acquisto.

Inviate i vostri quesiti su lavoro, previdenza, fisco, casa a esperto@gazzettadiparma.net