Partita dalle mille emozioni quella di ieri al Tardini: il Parma prima si ritrova con l'uomo in più per l'espulsione di un difensore del Foggia, poi incassa un gol, stenta a riprendersi ed è solo nella ripresa, quando Calaiò subentra a Di Gaudio, che scatta la rimonta. L'arciere pareggia, poi segnano anche Siligardi e Ceravolo per il 3-1 finale.