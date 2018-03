Parmawards, tutte le nomination dei premi ai musicisti

Ci siamo. Ecco le nomination dei premi ai musicisti di casa nostra: Parmawards scalda i motori e Parmagiornoenotte, in edicola al giovedì con la Gazzetta, dedica una pagina ai solisti e alle band candidati. Via alla votazione su www.gazzettadiparma.it anche per il premio Gazzarock. La coppia della settimana è quella di Dalila e Annibale, mentre il concerto della vita è quello di Jacopo Rosa. Non mancano le rubriche, quella del locale, di Moda & dintorni e di Generazione Bit. Tanti gli appuntamenti da non perdere con grandi feste, aperitivi originali e il concerto da non perdere, quello di Mannarino. In via Pasubio ci sarà un lungo weekend pasquale con arte e musica. Non mancano le foto delle vostre feste, E se volete pubblicare le foto delle vostre serate scrivete a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net.