Rallentamenti e code in A22, traffico intenso in uscita a Fidenza fra le 12 e le 13

Il traffico si intensifica sulle autostrade.

Alle 12,30 era segnalata una coda in uscita a Fidenza, in A1. Dopo le 13 la situazione è tornata alla normalità.

In Autocisa (A15) in mattinata si erano formate code in uscita ad Aulla.



TRAFFICO INTENSO IN A22. Rallentamenti e code per traffico intenso si registrano dalla tarda mattina sull'autostrada A22 del Brennero in Trentino Alto Adige. I tratti interessati sono quelli da Trento nord ad Affi, in direzione sud e da Bressanone a Vipiteno, in direzione nord. Si tratta di traffico dovuto alla presenza di turisti in questi giorni di vacanza di Pasqua.

Le previsioni dell’Autobrennero del resto segnalavano per la giornata di oggi bollino rosso sia alla mattina che al pomeriggio in direzione sud e rosso anche in direzione nord alla mattina.

