Crolla un tratto delle mura medievali a San Gimignano: non ci sono feriti

Un tratto di circa 20 metri di mura medievali della cinta muraria di San Gimignano (Siena) è collassato questo pomeriggio. Non si registrano danni a persone. Sul posto immediato intervento dei tecnici del Comune, del sindaco Giacomo Bassi e dei vigili del fuoco. L’area, lungo la camminata a est, è stata delimitata e interdetta. In corso le verifiche sull'entità dei danni e cause del crollo. Avvertita dell’accaduto anche la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio di Siena, Arezzo e Grosseto. «In via precauzionale e in accordo con i vigili del fuoco abbiamo ritenuto opportuno l’intervento dell’unità cinofila per escludere con certezza il coinvolgimento di persone». Così il sindaco di San Gimignano Giacomo Bassi dopo il crollo di un tratto delle mura medievali. In una precedente nota l'amministrazione aveva spiegato che «non si registrano danni a persone».

«Siamo sconvolti per questo evento improvviso», aggiunge il sindaco in una nota. «Chiedo alle autorità regionali e nazionali - prosegue Bassi - una mano per gestire l’emergenza e per capire le cause del crollo; ringrazio il personale tecnico del Comune e i vigili del fuoco per l’immediato intervento». Secondo quanto spiegato dai vigili del fuoco, il camminamento lungo le mura dove si è verificato il crollo era già stato interdetto al pubblico in precedenza. Per precauzione è stato comunque deciso l'intervento del nucleo cinofili del vigili del fuoco. Sul posto stanno operando i pompieri del distaccamento di Poggibonsi del comando di Siena.

Sempre secondo quanto rendono noti i vigili del fuoco, il cedimento avrebbe riguardato un tratto di mura lungo circa 8 metri e alto 6.

San Gimignano: patrimonio Unesco

Borgo medievale conosciuto anche come la "città delle cento torri", anche se in realtà ne contava 72 e oggi ne restano 14, a metà strada tra Siena e Firenze, tra le tappe della Francigena, l’antica via dei pellegrini, San Gimignano è stato dichiarata patrimonio Unesco per il suo centro storico nel 1990.

La cittadina conta una popolazione di 7780 abitanti, e registra 2,5-3 milioni di presenze turistiche all’anno (fonte Comune). La cinta muraria interessata per un tratto dal crollo verificatosi oggi risale al XIII secolo: in parte è percorribile nel camminamento sottostante, e in parte anche sopra.