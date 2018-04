Domani il "carbonara day". Barilla propone 7 varianti, voi come la preparate?

Il piatto di pasta più cucinato. Il più amato ma anche il più discusso. Domani (6 aprile) non solo in Italia ma in tutto il mondo è il «carbonara day». L’hanno promosso le associazioni Aidepi (Industrie del Dolce e della Pasta Italiane) e Ipo (International Pasta Organization) per celebrare il celebre piatto, famoso non solo in Italia. La prima edizione del carbonara day, nel 2017, secondo Aidepi e Ipo ha coinvolto 83 milioni di «pasta lovers», e in 29mila si sono scambiati sui social opinioni e ricette su quello che è ormai considerato un piatto internazionale. «Ognuno ha i suoi segreti e la carbonara perfetta è una sfida che appassiona tutti gli chef - ha detto il presidente dei Pastai di Aidepi, Riccardo Felicetti -. Abbiamo voluto festeggiare questo piatto per andare oltre la ricetta ideale. Esistono ottime carbonare che includono ingredienti "sbagliati". Sono la prova di quanto la carbonara sia conosciuta nel mondo». Per questo per il 6 aprile è stato promosso l’hashtag #carbonaraday, evento virtuale che vede coinvolti blogger, giornalisti, food influencer e chef. Guanciale sì, pancetta no; pecorino sì, Parmigiano no (ma volete che proprio da noi qualcuno non la metta? Soprattuto un mix dei due formaggi, anche accettato). Il dibattito coinvolge pasta, olio, uovo/tuorlo, panna, aglio... insomma, ognuno si discosta (a modo suo) dalla ricetta originale. Voi come la preparate?

- Barilla, la "regina " della pasta offre la ricetta tradizionale e...ben sette rivisitazioni

La Barilla si unisce al coro dei tantissimi appassionati che domani -venerdì 6 aprile - celebrano il carbonara day in ogni parte del mondo. Una ricetta tradizionale amata dalle persone al punto da essere continuamente reinterpretata.

La tradizione nuda e pura dice pasta corta, uovo, guanciale, pepe e pecorino. Ma le interpretazioni innovative della carbonara si moltiplicano in ogni angolo del Pianeta, a dimostrazione della passione globale per questa ricetta. Basti pensare che lo scorso anno il 12% delle discussioni sui social durante il #CarbonaraDay ha riguardato ricette “rivisitate” rispetto alla versione classica: dalla pizza alla Carbonara alla Carbonara di Pollo, dalla Carbonara vegetariana a quella di mare. Barilla cavalca questa tendenza e in occasione della seconda edizione del #CarbonaraDay - organizzato dai pastai di AIDEPI e IPO per domani 6 aprile offre una carrellata di video sulla carbonara in cui, oltre alla ricetta originale, gli chef Barilla propongono 7 varianti nelle quali viene cambiato un solo ingrediente Ed ecco il pollo, il chorizo o i cubetti di salmone al posto del guanciale. Oppure varianti vegetariane con asparagi e zucchine croccanti, gli spinaci freschi con fagioli rossi o fettine di avocado per un tocco esotico. Certo, qualche purista potrebbe storcere il naso ma una delle qualità della pasta è la sua grande versatilità, e la capacità di adattarsi a diverse culture e tradizioni: sostituendo un solo ingrediente rispetto alla ricetta originale, ecco che si creano variazioni interessanti e innovative.

Carbonara: Barilla, la ricetta tradizionale Video

Le sette varianti proposte da Barilla:

1) Carbonara di zucchine Video

2) Carbonara di spinaci Video

3) Carbonara con salmone affumicato Video

4) Carbonara con chorizo Video

5) Carbonara di pollo Video

6) Carbonara con avocado Video

7) Carbonara con asparagi Video

“La carbonara è un condimento fantastico per creare diverse variazioni rispetto alla ricetta originale afferma lo chef Lorenzo Boni”. Gli ingredienti fondamentali che non possono mancare sono il tuorlo di uovo e il pecorino perchè permettono di avere quella consistenza unica, ma poi ci possono essere diverse opzioni. Una persona vegetariana potrebbe divertirsi a sperimentarla con un carciofo arrosto al posto del guanciale, mentre un appassionato della cucina di mare potrebbe optare per un gamberetto saltato in padella. Un amante della carne potrebbe addirittura abbinarla alle parti avanzati di un barbecue. Un’ottima carbonara infine, può essere realizzata anche con differenti spezie rispetto al pepe nero: in poche parole una vera e propria ricetta globale in grado di avvicinare le persone”. La carbonara è una preparazione apparentemente molto semplice. Pochi ingredienti, solo cinque fondamentali includendo la pasta, ma accuratamente combinati. Una preparazione veloce, immediata, che si completa in pochi minuti, ma tecnicamente ineccepibile: si gioca con le sequenze dell’assemblaggio, con le temperature, l’armonia dei sapori. “Il trucco, per una carbonara perfetta - ci racconta Roberto Bassi, chef Barilla - sta nel far coagulare le proteine dell’uovo e del formaggio non sul fuoco, ma direttamente sulla pasta bollente appena scolata, aggiungendo un po’ di acqua di cottura. La carbonara è una ricetta straordinaria, nel video che abbiamo realizzato ci permette di fare un virtuale giro del mondo, abbracciando tutte le latitudini e tutte le abitudini alimentari.”



In California, un Carbonara day longo un mese nei Barilla restaurants

La carbonara sarà protagonista anche nei ristoranti Barilla: per un mese, a partire dal 6 Aprile, i cinque Barilla Restaurants a New York e in California inseriranno in menù questa ricetta nell’interpretazione dello chef Alfonso Sanna.