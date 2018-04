Fantastica prestazione ieri al Tardini per il Parma che ha superato 2-0 il Frosinone riaprendo di fatto la volata per il secondo posto che garantisce la promozione diretta in A. Ha deciso una doppietta, nel primo tempo, di Di Gaudio, dopo che Calaiò aveva fallito sullo 0-0 un calcio di rigore. Il Parma ora è solo due punti indietro rispetto alla coppia Palermo-Frosinone.