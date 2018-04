Terrore puro per un anno e mezzo in quella casa della Bassa, dove contava solo la sua «legge»: l'uomo, 50 anni, origini milanesi, che ieri è stato condannato a 1 anno e mezzo per maltrattamenti, era arrivato anche a chiudere il frigo avvolgendolo con un filo elettrico, per impedire a moglie e figli di prendere il cibo, e a bloccare la caldaia. Leggi la storia