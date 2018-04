Al Bano rivela: "Io e Loredana ci siamo lasciati, se n'è andata lei"

ANSA) - ROMA, 9 APR - Al Bano conferma a Storie Italiane in una telefonata in diretta la fine della relazione con Loredana Lecciso. E’ successo nella puntata in onda su Rai1 nel programma condotto da Eleonora Daniele. La conduttrice e i suoi ospiti stavano commentando l’ospitata del cantante e di Romina Power protagonisti di Ballando con le stelle.

«Io e Loredana Lecciso ci siamo lasciati. E’ lei che se n'è andata, Romina non c'entra - ha detto Al Bano -. La signora Loredana, che rispetto tantissimo, se n'è andata, nel mese di dicembre, per fatti suoi, e lei lo sa bene, scaricando su di me il fatto che se n'è andata via per Romina. Non è vero!. L'ambiguità non mi appartiene, nella mia vita sono stato sempre onesto». E ha poi chiesto «chiarezza» alla Lecciso: «Se è andata via, non è stato per Romina, perchè tra me e Romina c'è un grande rispetto, e non lo cambierò». Al Bano aggiunge: «Sono stufo di questo straparlare su questo argomento, che serve solo a fare audience», e ricorda di aver sopportato l’uscita all’Isola dei Famosi: «quella battuta lì doveva risparmiarsela... non tratterò mai nessuno dicendo "lo lascio"».

E’ poi Loredana Lecciso a chiamare in diretta: «Questa telefonata me la sarei risparmiata ma è doverosa nei confronti dei miei figli e di me come donna. Io posso solo dire che voglio un gran bene a quest’uomo, in questa fase così delicata della sua vita ancora di più».

A quel punto Al Bano, che non era più al telefono, ha richiamato Eleonora Daniele per dire: «Loredana sa bene quello che ha fatto e io so bene quello che lei ha fatto... Se il silenzio imperasse su questa storia sarebbe il bene di molti. Io e lei ci siamo lasciati, al punto che non voglio nemmeno sentirla a telefono per questo periodo. Il tempo sarà galantuomo, vedremo... Io ho 75 anni e il resto della mia vita lo voglio vivere serenamente».