Un lampo di Calaiò. E il Parma sogna

Vittoria meritata. Strameritata. Un gol soltanto ma tante occasioni, sprecate un po' per sfortuna, un po' per imprecisione, un po' per la bravura del portiere di casa. Il Parma, nonostante le assenze e il tour de force, ha giocato da grande squadra ad Ascoli. Una partita gestita bene dai crociati, bravo anche D'Aversa a gestire i cambi e soprattutto il turn-over.