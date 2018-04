Accampati in via Lombardia, praticavano accattonaggio molesto: rimpatriati

Una coppia di rumeni che praticavano accattonaggio molesto in città è stata espulsa da Parma: la polizia ha accompagnato i due a Linate, per imbarcarli su un volo per la Romania.

Si tratta di marito e moglie che nel novembre scorso si erano accampati, con materasso e tende, all’entrata del parcheggio sotterraneo (attualmente non utilizzato) di via Lombardia ed erano dediti abitualmente all’attività di accattonaggio e lavavetri alle intersezioni semaforiche di via Trieste e via Solari. L’uomo, in particolare, era segnalato dagli automobilisti per essere aggressivo e molesto.

Dai controlli congiunti di polizia municipale e polizia di Stato è emerso che i due stranieri avevano a loro carico divieti di rientro in Italia decisi dai tribunali.

Questa mattina la polizia ha eseguito i provvedimenti di allontanamento coattivo (che, per quanto riguarda i cittadini Ue corrisponde all’espulsione): i due rumeni sono stati portati all’aeroporto di Linate e imbarcati sul volo Milano–Otopeni (Romania).

Nei luoghi frequentati dalla coppia continua ora la vigilanza della polizia municipale: altri rumeni sono stati segnalati alla Questura.