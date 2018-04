La legge ottusa e il mistero della vita

Non sappiamo se, quando uscirà questo giornale, Alfie Evans sarà ancora vivo. Quel che sappiamo è che, comunque sia, su questo bambino – e sui suoi genitori – è stata esercitata una violenza ottusa.

Alfie Evans, 23 mesi, è affetto da una grave malattia degenerativa ed è vissuto, fino a un paio di giorni fa, attaccato a una macchina all'ospedale di Liverpool. I medici dell'ospedale hanno stabilito – con certezza scientifica – che questa macchina deve essere staccata. I giudici di Londra hanno deciso – con certezza giuridica – che questo bambino deve morire. Invano i genitori hanno chiesto che non si staccasse la spina. Invano il nostro governo ha concesso al bimbo la cittadinanza italiana, affinché possa essere portato all'ospedale del Bambin Gesù, che si è offerto di curarlo. Invano. I medici e i giudici inglesi hanno deciso che Alfie deve morire «per il suo miglior interesse», naturalmente. «I diritti degli altri, in particolare dei genitori, ricadono in una categoria secondaria», hanno detto.

Non si tratta di essere pro o contro life. Non è una questione ideologica o religiosa. Il respiro di Alfie, che è sorprendentemente continuato dopo che è stata staccata la macchina, dimostra che la vita e la morte sono un mistero troppo grande per i burocrati dell'ospedale di Liverpool, per i giudici dell'Alta Corte e per tutti coloro che pensano che tutto sia regolato dalla scienza e dai codici.

michele.brambilla@gazzettadiparma.it