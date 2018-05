E' primavera e sboccia la moda: tutte le novità con abiti e accessori

La moda è sbocciata. Le idee degli stilisti per la primavera riportano un'eleganza romantica con fiori e colori delicati. Nicole Fouqué ha scelto per Pgn queste straordinarie novità con gli abiti e gli accessori (nella foto la campagna di Dolce & Gabbana). Sempre su Pgn, l'inserto settimanale in edicola al giovedì con la Gazzetta, tutti gli appuntamenti della settimana con feste, aperitivi, cene originali e soprattutto concerti. Non mancano le rubriche e non mancano le foto delle vostre serate. Il locale è la nuova caffetteria «I Liceali», il personaggio Zato Dj e la coppia della settimana Alberto e Francesca. Il concerto della vita è quello di Francesca Mora, mentre il disco è quello degli Smokey Punch. E se volete pubblicare le immagini delle vostre feste scrivete a parmagiornoenotte@gazzettadiparma.net.