Esplosione alla Polveriera: un operaio in Rianimazione

Grave incidente sul lavoro alla Polveriera di Noceto, lo stabilimento del Ministero della Difesa che si occupa del ripristino e demilitarizzazione di munizionamento di artiglieria, costruzione di munizioni per l'addestramento; revisione e manutenzione programmata dei missili Hawk. Intorno alle 10.30 sarebbe esploso un ordigno che ha ferito in modo grave un operaio. L'uomo è stato trasportato in elisoccorso al Maggiore e ricoverato nel reparto di Rianimazione.