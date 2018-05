Che serata... ma che stagione, anzi: che annate, quattro anni con tre promozioni e il ritorno dove spetta al Parma. Venerdì il ritorno del Parma in A. Domani, giovedì 24 maggio, con la Gazzetta di Parma in edicola, speciale di 28 pagine deciato a questa cavalcata meravigliosa. Intervista a D'Aversa, il timoniere. Ma anche i ricordi di Baraye (con Lucarelli e, un po' dopo Mazzocchi) con i crociati fin da Arzignano. I tfosi, le date della prossima serie A, gli ex che ritroveremo nella massima serie e tutti i finale di stagione memorabili della srtoria. Insomma, 28 pagine da leggere, da conservare per rivivire momenti stupendi. Ed anche un sondaggio (on line da domani) per decidere quale partita-finale-spareggio è la più emozionante della storia.