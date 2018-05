Pablo e Montanara in festa: Gazzaweekend in pillole

Come tutti i fine settimana domani (venerdì) ecco l'inserto weekend: una vera e propria agenda sugli appuntamenti-eventi di Parma e provincia per decidere cosa fare nel tempo libero. E come di consueto, nell'anticiparla, diamo qualche...pillola:

1 Montanara in festa (a Parma sabato e domenica)

2 Quartiere Pablo in festa (a Parma sabato e domenica)

3 Cantine aperte (sabato e domenica)

4 Fattorie aperte (sabato e domenica)

5 Rassegna cavallo bardigiano a Bedonia (sabato)