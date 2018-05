Incidente sullo Stradone: lievemente ferito un motociclista. Traffico congestionato

Incidente, nel primo pomeriggio, in via Martiri della Libertà. Coinvolta una moto, che per lungo tempo è rimasta rovesciata sull'asfalto. "Transennata" la strada, inevitabili le ripercussioni sul traffico e sulla viabilità. Fortunatamente il motociclista coinvolto, dalle prime informazioni, ha riportato ferite lievi. La dinamica è ancora da ricostruire nei dettagli.