Dino Baggio: «Il video? E' stato spontaneo»

E' arrivato a Collecchio a metà mattina, partito di buonora con i ragazzi del 2003 del Montebelluna (formazione di serie D, retrocessa ma che probabilmente sarà ripescata). Ora fa il coordinatore degli allenatori. «Ma no, mi rendo utile, tutto qua». Stiamo parlando di Dino Baggio, che dalle nostre parti è tornato in auge (e non poco) quando ha ricordato ai tifosi del Parma che quest'anno si torna a giocare con la Juventus. In un video-messaggio virale (oltre 19mila visualizzazioni su Facebook) si è proposto per «randellare e far gol ai Gobbi»