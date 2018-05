Parmamercato: Henderson e Pazzini nel mirino di Faggiano?

Dopo le prime indiscrezioni (con la visita a Parma del suo procuratore, Raiola - Guarda) e conferme autorevoli (Leggi)è il primo giorno che radiomercato non parla di Balotelli e dell'interesse del Parma. Incide, molto probabilmente, il fatto che l'attaccante è impegnato con la Nazionale (Leggi).Non per questo calciomercato smette di funzionare. E non per questo, dopo la festa promozione di ieri sera del Tardini (Guarda e leggi), il ds Faggiano non si ferma. Ed ecco tutte le voci, più o meno vere, di oggi. La prima arriva da più parti dalla Scozia: il Parma vorrebbe il centrocampista Liam Henderson (ora al Bari), autore di un'ottima seconda parte di stagione (è arrivato nella sessione invernale) con 18 presenze condite da due gol e due assist. Il Parma avrebbe già offerto un milione. Per lui, fino ad ora, diciotto presenze e due gol con i biancorossi: a tenere in stand-by la trattativa co sono i playoff della Serie B in cui il Bari è impegnato. Poi c'è lui, più volte accostato l'anno scorso al Parma, Giampaolo Pazzini, appena rientrato a Verona dal prestito dal Levante. Ha un contratto con i gialloblù veneti fino al 2020, ma sembra difficile che resti al Verona. E il Parma sarebbe interessato. Altro nome che circola è quello del portiere Viviano, che potrebbe lasciare la Sampdoria a gennaio. Sul giocatore, in Italia, ci sarebbero il Bologna e il Parma. Da giorni circola l'interessamento del Parma per Raul Asencio attaccante del Genoa (nell’ultima stagione all’Avellino). Ci sarebbe proprio il Verona a fare da concorrente. Parma comunque attivo sul mercato e a rassicurare i tifosi è proprio il patron e presidente crociato Jiang Lizhang (DOMANI, SULLA GAZZETTA DI PARMA IN EDICOLA L'INTERVISTA COMPLETA AL PRESIDENTE DEL PARMA): "Ora sono tornato alla tranquillità dopo una grandissima emozione. Obiettivi futuri? La tranquillità è molto importante per noi, il prossimo traguardo è rimanere in Serie A, poi ' è restaurare lo splendore storico del Parma". Poi, in tema di ex c'è da segnalare un possibile ritorno a Modena di Gigi Apolloni. In lizza, per la panchina dei "canarini" anche Carmine Parlato e Massimo Gadda.