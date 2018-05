Impresa in azione: vince il Gadda. Scrutini: un numero può raccontare uno studente?

Torna «Impresa in azione»: tanti i progetti presentati alla Camera di commercio per questa edizione e il primo e il secondo premio sono andati al Gadda di Langhirano. Sempre sull'inserto scuola, in edicola al mercoledì con la Gazzetta, spazio ai genitori dei bambini che presto perderanno la loro maestra Valeria, perché assunta con riserva, così come migliaia di colleghi in Italia. Anche il Melloni ha lavorato sull'alternanza scuola-lavoro producendo dei cioccolatini preparati dal Magnaghi di Salso. Spazio al progetto Corda per scegliere bene l'università. Record di occupazione negli istituti tecnici. E spazio alla 5ªD della primaria del Maria Luigia che ha messo in piedi una vera giunta comunale. Torna anche l'esperta Beatrice Aimi: tempo di scrutini, ma un numero può raccontare uno studente?