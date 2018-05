Fondazione Barilla, nelle scuole un progetto di cultura alimentare

Prende il via il progetto di Fondazione Barilla Center for Food & Nutrition (Bcfn) finalizzato ad inserire il tema della sostenibilità alimentare all’interno del piano dell’offerta formativa scolastica. Le azioni di intervento - si legge in una nota - sono state presentate lo scorso 24 maggio nell’ambito del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2018 di Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) per dare vita a una serie di appuntamenti e per mostrare - spiega Fondazione Barilla - come le nostre scelte alimentari impattano sull'ambiente e cosa possiamo fare tutti insieme per aiutare il pianeta attraverso quello che ogni giorno scegliamo di mettere nel nostro piatto.

Tra gli interventi messi in campo l’evento programmato a Parma lo scorso 26 maggio sul rapporto tra cibo ed obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Domani, 30 maggio a Roma, presso l'Istituto Agrario Garibaldi, è previsto un incontro con i docenti per fare scoprire come trasferire in classe le tematiche legate al tema della sostenibilità. A Milano, invece, Fondazione Bcfn ha organizzato una serie di laboratori interattivi tenuti dal 24 al 27 maggio presso il Pirelli HangarBicocca dedicato agli alunni delle scuole primarie per mostrare, con veri e propri esperimenti e attività manuali, come si può dare vita a nuovi sistemi alimentari sostenibili. Con l’apertura del nuovo anno scolastico Bcfn lancerà il nuovo progetto sulla piattaforma di didattica educazionedigitale.it che arricchirà il Piano di Offerta Formativo e che è legato al al mondo della sostenibilità alimentare.