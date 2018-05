Il vero spread è fra la crisi e i leader inadeguati

Con la crisi politica e istituzionale di questi giorni torna alla ribalta lo spread. Il differenziale tra rendimento di Bund tedeschi e Btp italiani torna a crescere. Ciò si traduce nell’aumento del costo del debito pubblico e delle difficoltà a rifinanziarlo.

Emerge tuttavia anche un altro spread, più difficile da misurare ma altrettanto evidente e preoccupante. Si tratta del crescente divario tra la sempre maggiore complessità dei problemi (non solo economici) che il Paese deve affrontare e le sempre più modeste competenze, qualità di leadership e senso di responsabilità della classe politica. La recente crisi ne è solo l’ultimo esempio. La tendenza è in corso da diversi anni e non risparmia alcuna parte politica.

L’inadeguatezza di molti leader a gestire le complessità del mondo attuale - sempre più caratterizzato da intrecci e interdipendenze tra paesi, mercati, ordinamenti, persone – va oltre la politica e tocca, in diversa misura, altri pezzi di classe dirigente. E non è di consolazione che il problema non sia solo italiano.

L’aumento dello spread tra i tassi mette a rischio la sostenibilità del debito e il risparmio degli italiani. Il crescente divario tra le competenze necessarie e quelle offerte dalla classe dirigente è forse meno tangibile ma è certamente una grave minaccia per il futuro del paese.