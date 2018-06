La "goduta" più "goduta" dei tifosi crociati? Parma-Reggiana e la prima volta in A

E' una sorpresa, ma forse c'era da aspettarselo: prima volta in A nella storia dopo anni di serie C e serie B, poi quando c'è di mezzo la Reggiana il tifo sale alle stelle. Per celebrare l'impresa (l'ennesima) del Parma di D'Aversa risalito in A dopo l'emozionante notte di Spezia, avevamo lanciato il sondaggio per votare la "goduta" più "goduta" della storia crociata, da Vicenza a Spezia, 25 anni di partite storiche. Lo avevamo lanciato dicendo come per questa tifoseria i palcoscenici non influissero sulla passione: Wembley come San Remo, il Parma mondiale di Crespo come quello ruspante di Barbuti, Cittadella diventa San Siro... Ed infatti, i tantissimi voti ricevuti premiano Parma-Reggiana, 27 maggio 1990 (Rivivi le emozioni guardando il video). La squadra di Melli e Osio si affaccia per la prima volta in A. "Goduta" votata dal 22% dei tifosi. Colpisce anche l'ampio margine sulla seconda. Infatti, sempre a sorpresa (Istintivamente tutti avrebbero detto che sul podio la notte di Wembley ci sarebbe stata...) al secondo posto con il 15% dei voti si piazza Bologna-Parma del 18 giugno 2005. Nel pieno delle trame di Calciopoli (che sarebbe esplosa l'anno dopo) i crociati arrivano allo spareggio per restare in A con una squadra falcidiata dalle squalifiche e perdono l'andato con il Bologna 1-0. Serve un miracolo. Con la squadra al completo, Cardone e Gilardino (& co.) regalano il miracolo. Il podio è completato dalla vittoria a San Siro della Coppa Uefa (12 maggio 1995) dietro "Bologna" per una mancita di voti. Wembley (12 maggio 1993) è quarta con il 14%. Ed ecco l'ultima "perla", Spezia, al quinto posto con il 13%. A seguire la vittoria della Coppa Italia nel '92 contro la Juve con l'11%. 4% la vittoria dello spareggio di Vicenza contro l'Udinese (24 giugno 1973); Mosca 1999 (vittoria della uefa) con il 3%, poi la vittoria dei play-off dello scorso anno , lo spareggio con la Triestina (17 giugno 1979), il diluvio di Sanremo (Parma in B) del 3 giugno 1984 ed infine l'ultima (prima di Spezia) promozione in A a Cittadella (16 maggio 2009).