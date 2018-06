Metti una sera con Francesco Moser. A cena, per la presentazione degli spumanti prodotti nella sua azienda vinicola, e al cinema, per la proiezione del docufilm «Moser. Scacco al tempo», girato dal regista Nello Correale e prodotto dalla Filmwork con il contributo di Barilla e altri sponsor. Il lungometraggio sulla sua carriera, già presentato al Trento Film Festival e atteso al Bike Festival a New York, sarà nelle sale italiane a novembre. Ecco il racconto della serata con il grande campione, ora anche «attore» nella parte di se stesso.