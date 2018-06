Il Parma dovrà affrontare un impegno di spesa di un milione di euro per adeguare lo stadio Tardini, entro fine agosto, alle normative della serie A in termini di sedute, impianto di illuminazione e di riscaldamento del terreno erboso in funzione antigelo. Poi verranno installate le telecamere per la goal line technology. Quasi certamente i crociati debutteranno in trasferta nel prossimo campionato.