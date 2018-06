Indiscrezioni da Roma suggeriscono che la Procura Federale nei prossimi giorni archivierà la vicenda degli sms inviati da Calaiò e Ceravolo a giocatori dello Spezia. Pare infatti che nel testo dei messaggi non ci sia alcun appiglio per un deferimento per illecito sportivo. Il Parma intanto oggi presenta la nuova campagna abbonamenti.