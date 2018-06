Ostaggi in centro a Parigi: "Ho una bomba e un complice fuori". Rilasciata donna La mappa

Una presa d’ostaggi è in corso nel decimo arrondissement di Parigi, nel centro di Parigi: la zona è presidiata dagli agenti ed un’importante operazione di polizia è attualmente in corso.

Un uomo asserragliato in un'abitazione

Diverse persone sono trattenute in ostaggio da un uomo asserragliatosi all’interno di un’abitazione in Rue des Petites Ecuries. Secondo i primi elementi, precisano fonti concordanti citate dall’emittente all-news, l’azione «non sarebbe» legata ad un’azione di natura terroristica. Secondo LeParisien.fr, l’individuo ha dichiarato di essere armato di una bomba e di un’arma da pugno e ha chiesto di contattare l’ambasciata dell’Iran per «consegnare un testo al governo francese».

Rilasciata una donna incinta

Una donna incinta che era probabilmente fra gli ostaggi dell’uomo armato nel X arrondissement di Parigi, è riuscita ad uscire ed è stata affidata alle cure dei soccorsi. Lo rende noto la tv BFM.

Non ci sono conferme sul numero di persone ancora in ostaggio dell’uomo, a quanto pare uno squilibrato, che ha dichiarato di detenere tre persone.

"Ho tre ostaggi"

Sono tre le persone in ostaggio a Parigi: è quanto dichiara Yves Lefebvre, del sindacato di polizia Ugp-Police, in diretta su Bfm-Tv. Al suo arrivo, l’uomo si è fatto passare per un delivery boy, i ragazzi che consegnano i piatti pronti di bar e ristoranti diffusissimi a Parigi. All’ingresso dell’edificio, in Rue des Petites Ecuries, l'uomo ha colpito al volto e ferito uno degli occupanti, poi soccorso dai pompieri. L’individuo dichiara di essere armato e di tenere in ostaggio tre persone. Chiede di poter parlare con l'ambasciatore dell’Iran. La zona tra rue des Petites Ecuries e Rue d’Hauteville è stata completamente isolata.

Negoziati in corso

Negoziati sono «attualmente in corso» con l’individuo che sta tenendo in ostaggio «diverse persone» in un edificio del centro di Parigi: è quanto riferiscono fonti vicine all’inchiesta, citate da Bfm-Tv, precisando che la presa d’ostaggi è al «piano terra» del palazzo, dove c'è un cortile e diversi uffici open space. La zona è stata evacuata e tutti i negozi sono stati sprangati.

Un complice?

L’uomo che tiene in ostaggio tre persone in un appartamento a Parigi ha dichiarato di avere un complice all’esterno: è quanto riferiscono fonti vicine all’inchiesta, sottolineando tuttavia di non essere in possesso di alcun elemento per confermare l’informazione.