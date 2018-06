Storico risultato al Bocuse d'Or: l'Italia (con pasta Barilla) ai "Mondiali" di cucina

L’Italia andrà alla finale mondiale del Bocuse d’Or, il 29 e 30 gennaio 2019 a Lione. Il team è composto dallo chef Martino Ruggieri, dal commis Curtis Mulpas (premiato come il miglior "aiuto") e dal coach Francois Poulain. Con Ruggieri (Ledoyen Pavillion, Champs-Elysées a Parigi, 3 stelle Michelin) è la prima volta che il nostro Paese approda alla finale del più prestigioso concorso di cucina al mondo. Un grande successo, oggi all' Oval Lingotto di Torino, per la cucina italiana ma anche per la pasta e per la cucina parmigiana: infatti il primo piatto per l’eccellenza è stato inserito per la prima volta nel menu della gara con gli spaghetti n.3 e n.7 di Barilla.

Commenta così Andrea Malservisi, Equity and Communication Director di Barilla: “Siamo davvero orgogliosi che i nostri spaghetti abbiamo portato fortuna all’Italia contribuendo al successo di Martino Ruggieri al Bocuse d’Or e affermando ancora una volta il ruolo della pasta nel mondo dell’alta cucina. Da tempo sosteniamo che la forza della pasta sia la sua capacità di stare sulla tavola di un grande chef stellato come su quella di ogni famiglia nel mondo.”

La presenza di Barilla al Bocuse d’Or si inserisce nel prestigioso percorso nel mondo della gastronomia internazionale che ha le sue massime espressioni nel lavoro culturale sviluppato da Academia Barilla e nell’ideazione del World Pasta Masters: gara di cucina rivolta a giovani chef di tutto il mondo che si svolgerà quest’anno a Milano il 24 e 25 ottobre.

La pasta, l'ingrediente segreto

La pasta è stato l’ingrediente segreto di questa edizione italiana che è stato rivelato ai 20 chef in gara poche ore prima dell’inizio della competizione. La tipologia di pasta scelta dagli organizzatori per entrambi i gruppi di candidati che si sono sfidati nelle due giornate sono stati gli spaghetti Barilla: formato iconico che, secondo una ricerca AIDEPI/DOXA, risulta essere il preferito dei nostri connazionali.

E per la prima volta in assoluto la pasta è tra i protagonisti di questa manifestazione culinaria. Un tributo dell’alta cucina al piatto simbolo dell’italianità nel mondo, divenuto in questi anni sempre più globale.

Come racconta Enrico Crippa, chef 3 stelle Michelin del ristorante “Piazza Duomo” e Presidente dell’Accademia Bocuse d’Or Italia nonché del Bocuse d’Or Europe 2018: “Sarebbe stato impossibile rappresentare la cucina italiana senza inserire il 'primo piatto', elemento imprescindibile della tradizinale scansione di portate nel nostro menù. La pasta secca è un protagonista fondamentale della nostra arte culinaria e mi sono battuto per far comprendere il suo valore gastronomico al Bocuse d’Or Europe 2018 e per portarla in questo concorso. Si dimostra così che la pasta può rivestire diversi ruoli in un menù, ma soprattutto è un alimento che nel tempo è diventato rappresentativo dell’alta cucina.”