Ecco 20 offerte per chi cerca lavoro

TECNICO DI NEUROFISIOPATOLOGIA

Azienda Pubblica cerca tecnici di neurofisiopatologia con esperienza e disponibilità al lavoro su turni.

Zona di lavoro: Parma.



RESPONSABILE APPLICAZIONI ELETTRICHE

Azienda parte di un gruppo internazionale, cerca Laureato/a in Ingegneria Elettronica o Elettrica, se con esperienza sulle tecnologie elettroniche, da inserire nel ruolo di Responsabile Applicazioni Elettriche, alle dipendenze del Direttore Tecnico. Il ruolo prevede la pianificazione e lo sviluppo delle tecnologie elettriche/ elettroniche per la progettazione dei nuovi prodotti e il mantenimento / ottimizzazione dei prodotti esistenti, nonché il supporto tecnico al post vendita. I compiti e le responsabilità dell’incarico prevedono la pianificazione e sviluppo di piattaforme HW e SW per essere utilizzate trasversalmente su tutta la gamma dei prodotti; la progettazione elettrica dei prodotti, del loro efficientamento e relativo coordinamento dei collaboratori o fornitori esterni; l’esame e gestione dei reclami e azioni migliorative con i fornitori; del Benchmark con la concorrenza e analisi delle funzionalità dal punto di vista del cliente (utilizzatore/installatore). Il candidato ideale ha una spiccata propensione al lavoro di squadra ed esperienza in team di lavoro internazionali. Orientamento al cliente e ottima conoscenza della lingua inglese completano il profilo.

Sede di lavoro: Luzzara (RE)



COMMERCIALE LOGISTICA FARMACEUTICA

Azienda di Parma partner esclusivo di una Multinazionale Americana leader per i servizi applicati alla logistica e al trasporto delle merci nel settore farmaceutico, cerca una risorsa giovane, con una pregressa esperienza nel ruolo di commerciale, con buona conoscenza degli strumenti informatici e della lingua inglese. La persona selezionata sarà inserita con il ruolo di Commerciale per lo sviluppo del portafoglio clienti e si occuperà delle attività di gestione e sviluppo del portafoglio clienti attraverso telefonate commerciali, visite vs prospect, gestione delle offerte e delle trattative commerciali, fino alla chiusura del contratto, rivolte ad aziende del settore farmaceutico.

Sede di Lavoro: Provincia di Parma



ADDETTI ALLA RISTORAZIONE FAST FOOD

Uno dei principali gruppi di ristorazione del mondo per il ristorante di prossima apertura a Parma (PR), cerca Addetti Alla Ristorazione Fast Food. Dopo un adeguato periodo di formazione finalizzato ad acquisire gli strumenti e le competenze necessarie a svolgere il ruolo, la risorsa si occuperà di garantire un eccellente servizio al cliente, in relazione al buon funzionamento del fast food. Nello specifico si occuperà di accogliere e gestire la clientela in tutte le sue fasi: ricezione e processo degli ordini, consegna e pagamento.

La risorsa eseguirà in autonomia la preparazione dei prodotti in cucina per la vendita al pubblico;

valuterà la qualità del cibo seguendo le procedure aziendali in relazione agli standard di pulizia e igiene; rispettando le norme HACCP e della sicurezza;

Inoltre avrà la responsabilità della preparazione, conservazione e stoccaggio delle materie prime consegnate al ristorante; svolgerà attività di pulizia dell'area sala, bagni ed esterno.

Il candidato ideale possiede i seguenti requisiti: diploma di scuola media superiore;

non è richiesta alcuna esperienza precedente; capacità di lavorare in team.

Sede di lavoro: PARMA



STORE MANAGER

Azienda della Grande Distribuzione nel Settore Infanzia cerca risorsa con esperienza nella gestione di un Punto Vendita o di un Settore / Reparto di medio/grandi dimensioni da inserire con il ruolo di Store Manager per la Gestione quotidiana del conto economico del proprio reparto e/o PV; l’analisi dei KPI e la redazione della relativa reportistica. Lo Store Manager risponderà direttamente all’Area Manager, con cui deve condividere progetti commerciali. Si richiede esperienza nella selezione, gestione e organizzazione di un team di risorse, della relativa formazione e motivazione. La figura nel ruolo si occuperà inoltre di coordinare l’organizzazione del magazzino e contatto con fornitori e garantire il raggiungimento dei risultati dell’azienda. Completano il profilo un forte orientamento al risultato, leadership e flessibilità

Sede di lavoro: PARMA



OPERAI/E ALIMENTARE

Azienda alimentare cerca Operai/e con esperienza da inserire per la conduzione degli impianti alimentari. Si richiede conoscenza delle linee di produzione industriali ed utilizzo del PLC di comando. Completano il profilo doti di flessibilità e velocità, capacità organizzative e problem solving.

Sede di lavoro: PARMA



ADDETTO/A VENDITE SETTORE ABBIGLIAMENTO

Negozio specializzato in abbigliamento per bambini, cerca un/una addetto/a alle vendite. La risorsa presterà servizio in qualità di commesso/a, gestirà i rapporti con la clientela, curerà la corretta sistemazione dei prodotti sulle scaffalature ed in esposizione e darà un supporto nella gestione della cassa. Requisiti: disponibilità a lavorare nel weekend, preferibile pregressa esperienza di 2/3 anni come commesso/a nel settore moda/abbigliamento; costituirà titolo preferenziale l'esperienza maturata presso negozi di abbigliamento bimbi.

Zona di lavoro: PARMA



CONTROLLER ESPERTO

Azienda metalmeccanica cerca esperto/a laureato/a in Economia o Ingegneria Gestionale, o con Diploma in Ragioneria con ottima conoscenza dell’inglese e di SAP per il ruolo di Controller Esperto. Si richiede esperienza pluriennale nella mansione.

Zona di lavoro: PARMA Ovest.



OPERATIONS TRASFERISTA MECCANICO

Azienda automazione industriale cerca diplomato/a perito meccanico/ industriale con buona conoscenza della lingua inglese e della programmazione PLC per l’inserimento nel ruolo di Montatore Elettromeccanico. La figura selezionata ha almeno 3 anni di esperienza in analoga posizione presso aziende del settore industriale ed è disponibile a trasferte all’estero. Occorrono spirito di iniziativa, autonomia operative e orientamento al lavoro di squadra.

Nel ruolo la risorsa si occuperà del supporto agli operatori di produzione nella fase di premontaggio e collaudo delle attrezzature e dei macchinari, della gestione dell’avviamento degli impianti direttamente presso i clienti, del supporto tecnico post vendita e delle manutenzioni elettromeccaniche straordinarie.

Sede di lavoro: provincia di Parma



SALES & MARKETING ADDETTO CUSTOMER CARE

Azienda oleodinamica cerca un un/a Impiegato/a par l’Ufficio Customer Service Estero. Il candidato ideale conosce bene l’inglese e almeno una seconda lingua tra francese e spagnolo ed è diplomato/a in ragioneria corrispondente lingue estere e titolo equipollente e vanta un’esperienza pregressa nel ruolo di almeno 3 anni. La figura inserita nel ruolo si occuperà di gestire la corrispondenza commerciale, redigere e trasmettere le offerte e gli ordini ricambi, gestendo l’ordine fino all’evasione, l’emissione di documenti di vendita e le fatture di vendita. SI occuperà inoltre dell’approvvigionamento ricambi con emissione richieste di acquisto e documenti per lavorazioni; manterrà i contatti con fornitori per richieste di offerta e solleciti consegne e il controllo della situazione ricambistica. Tra i suoi compiti anche l’organizzazione di interventi presso cliente; la redazione documenti di trasferta tecnici (prenotazione voli, hotel, pratiche visti, ecc.) e la gestione documenti per l'esportazione, gestione spedizioni e contatto spedizionieri. Completa il profilo l’ottima capacità di ascolto e buona interazione nel lavoro in team.

Sede di lavoro: PARMA



QUALITY ENGINEER

Multinazionale del settore del bevarage packaging per il nuovo sito produttivo ricerca un/una Quality Engineer, che rispondendo direttamente al Quality Manager si occupi di coordinare le attività dell’impianto assicurando la soddisfazione dei bisogni del cliente e il miglioramento delle performance con riferimento alla qualità del prodotto, l’efficienza dei costi e della delivery. Le principali attività che competono alla figura nel ruolo riguardano: il controllo dell’aderenza ai requisiti richiesti dal cliente, la gestione dei reclami e dell’implementazione delle misure correttive e preventive, il miglioramento del Quality Systems Management, il supporto all’implementazione del SPC & NWA attraverso l’identificazione di variabili di processo e l’applicazione di tecniche statistiche adatte. Inoltre, la risorsa inserita, si occuperà della gestione dei fornitori in caso di materia prima difettosa, e darà supporto al SQA per la selezione di nuovi materiali. Il candidato ideale è un brillante laureato in Ingegneria con una formazione o esperienza di almeno 3-5 anni nella Qualità, deve conoscere i Quality Systems, e gli standard ISO, BRC, AIB. Completano il profilo abilità di problem solving, orientamento alla comunicazione ed ai rapporti interpersonali. Si richiede la conoscenza eccellente dell’Inglese e dell’italiano.Sede di lavoro: PARMA



OPERATIONS – DISEGNATORE/ PROGETTISTA MECCANICO CAD

Azienda operante nel settore dell’automazione, ricerca Progettista Meccanico da inserire in ufficio tecnico. Il candidato ideale possiede diploma di perito meccanico o Laurea in Ingegneria Meccanica e un’esperienza pregressa nella progettazione di impiantistica per logistica o aziende del settore packaging e/o handling. L’ottima conoscenza della progettazione CAD 2D e 3D e la buona conoscenza della lingua inglese completano il profilo.

Sede di lavoro: PARMA



CREW

Catena di ristoranti cerca persone con approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al Cliente per inserimento nel Crew. Tipicamente l’attività del Crew si divide tra cucina e sala ristorante, è prevista una formazione specifica in tutte le posizioni. In cucina, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione, con elevatissimi standard di sicurezza e qualità. In sala, il Crew si occupa di controllare gli ordini provenienti dalla cucina, del servizio al tavolo, di accogliere i clienti in sala e di supportarli nella fase dell’ordine ai chioschi digitali per la scelta dei diversi menù. È in costante rapporto con i colleghi in cucina, al fine di garantire ai Clienti un servizio veloce ed eccellente. Si richiede Diploma di scuola media superiore, ottime doti relazionali, orientamento al teamworking. La conoscenza di un’altra lingua oltre l’italiano sarà considerato requisito preferenziale.

Sede di Lavoro: PARMA



SENIOR BRAND & TERRITORY MANAGER PRIMARY CARE

Multinazionale farmaceutica in forte espansione internazionale, molto orientata all’innovazione e alla valorizzazione del proprio capitale umano, ricerca per la propria Divisione Farmaceutici Italia un/una Senior Brand & Territory Manager Primary Care. Inserita nella funzione Marketing della BU Primary Care, la posizione presidia e garantisce, in accordo agli indirizzi definiti dal Marketing Manager e dal Group Brand & Territory Manager, lo sviluppo della redditività e della competitività dei prodotti gestiti, attraverso l’ideazione e la gestione di iniziative e progettualità a livello nazionale e territoriale. La figura sarà responsabile del prodotto più importante del portfolio aziendale e seguirà il lancio di un nuovo prodotto strategico. I progetti e le attività della posizione sono dedicate sia a GMp sia al target Specialistico. La posizione prevede un ampio ambito di delega sui progetti/prodotti affidati ed esposizione ai massimi livelli dell’organizzazione aziendale.

Sede di lavoro: PARMA



TECHNICAL MANAGER/ DIRECTOR

Gruppo multinazionale di origine svedese cerca manager tecnico laureato/a in Ingegneria ( Elettrica / Elettronica / Meccanica o Gestionale) con esperienza in team di lavoro internazionali o in aziende con forte propensione all’internazionalizzazione per il ruolo di Technical Manager / Director. Alla funzione compete il coordinamento dell’Area Tecnica garantendo l’attività di innovazione di prodotto, di progettazione e di industrializzazione dei prodotti, con responsabilità diretta e indiretta su un team composto da circa 15 collaboratori, rispondendo direttamente all’ Amministratore Delegato. In particolare si occupa dell’organizzazione della struttura tecnica, dell’implementazione dei processi di sviluppo prodotto (stage and gate etc.); della gestione area prototipi, del coinvolgimento nel rapporto di collaborazione con aziende del Gruppo a livello internazionale. Inoltre, la figura nel ruolo, è responsabile del portafoglio prodotti, svolge analisi sulla concorrenza e benchmark tecnici commerciali ed economici (costo, prezzo, margine ecc.), sviluppa tecniche di Value Analisys Value Engineering al fine di ridurre le variazioni ed aumentare il valore percepito ai clienti. Si occupa della digitalizzazione processi (PDM/PIM etc.) ed è parte attiva nella creazione e nel monitoraggio del processo di qualità sia a livello di prodotto che di processo. Completano il profilo l’ottima conoscenza dell’inglese, l’attitudine a prendere iniziativa e lavorare in team, l’orientamento al cliente. La ricerca è rivolta a candidati con una significativa esperienza in aziende modernamente strutturate, e uno spiccato desiderio di ricoprire ruoli di responsabilità per essere artefici del successo della propria azienda.

Sede di lavoro: Luzzara (RE)



RETTIFICATORE TANGENZIALE

Azienda metalmeccanica ricerca un operatore su rettifica semiautomatica piana. Si richiede pregressa e consolidata esperienza in analoga mansione

Zona di lavoro: PARMA



AREA MANAGER FRANCIA SETTORE IMPIANTISTICA ALIMENTARE

Azienda del settore packaging/imbottigliamento cerca figura con esperienza di almeno 5 anni da inserire nella posizione di Area Manager per il mercato francese. La figura ricercata ha preferibilmente una provenienza da aziende metalmeccaniche e/o specializzate nella produzione di impianti complessi e una formazione, che sia con titolo di Diploma o di Laurea, in ambito tecnico/meccatronico

Il candidato una volta inserito nell'Area Sales & Marketing si occuperà di gestire e sviluppare le vendite presso importanti clienti. Per ricoprire al meglio il ruolo è importante possedere una buona conoscenza tecnica ed aver già maturato diversi anni di esperienza specifica nella vendita all’estero di macchine e impianti su commessa. La posizione prevede la responsabilità della gestione e sviluppo dei clienti consolidati e prospezione dei potenziali nel Mercato Francese; il raggiungimento degli obiettivi di budget in termini di fatturato, volumi e margini; l’organizzazione di visite regolari presso clienti e coordinamento di agenti locali; la gestione del portfolio clienti; la collaborazione con Ufficio Tecnico e l’ingegneria nelle fasi di sviluppo del progetto; la redazione delle offerte commerciali avvalendosi del supporto del back office; la gestione degli ordini, del fatturato e degli incassi; nonché il supporto all’ufficio marketing. Completano il profilo la conoscenza fluente di francese e inglese, la competenza nella lettura ed interpretazione di disegni meccanici, buone capacità di problem solving e leadership; ottime capacità relazionali e comunicative, proattività, iniziativa, dinamismo e autonomia

Zona di lavoro: PARMA



OPERATIONS – PROGRAMMATORE PLC

Azienda operante nel settore packaging ricerca un Softwarista Per Ufficio R&D. La figura supporterà l'R&D per analisi e progettazione dell'architettura software, modifiche macchine in produzione e programmazione software in sede. Si richiede esperienza nel ruolo di almeno 5 anni e preferibilmente nel settore pallettizzazione/incartonatrici ed esperienza maturata nello sviluppo e programmazione software, preferibilmente PLC Siemens Tia Portal Motion Control. Il candidato ideale ha una formazione tecnica (perito o laureato), una buona conoscenza della lingua inglese e competenze nella lettura ed interpretazione disegni meccanici e schemi elettrici, pneumatici ed elettronici

Sede di lavoro: PARMA



DATA BASE ADMINISTRATO EXPERT

Società Italiana con consolidata esperienza nel mondo dei servizi IT e sedi all'estero, consulente e partner di clienti nazionali ed internazionali ricerca per attività sfidanti, (garantendo sicura crescita tecnica e professionale), per le proprie sedi in Lombardia e a Parma cerca per il ruolo di Database Administrator Expert giovani intraprendenti, dinamici e autonomi che vogliano condividere esperienze e competenze in un ambiente stimolante. Il candidato ideale ha una buona seniority (almeno 2 anni) su Oracle Database esperienza di installazione, configurazione, performance&tuning, in configurazione RAC e, in particolate conosce i programmi ed ha esperienza di: Oracle RAC; Oracle Clusterware; Oracle Enterprise Manager; Oracle Linux/RedHat. Si richiede attitudine a lavorare in team e buone capacità relazionali.

Sede di lavoro: Lombardia e Parma



FISIOTERAPISTA

Azienda operante nel settore sanitario cerca laureato/a in fisioterapia preferibilmente con pregressa esperienza nella mansione.

Zona di lavoro: PARMA.