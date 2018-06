Cinque nigeriani sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di spaccio in viale dei Mille. Per questo hanno ricevuto il divieto di dimora a Parma. Durante l'indagine si è chiarito come funziona lo spaccio sui viali: quali sono i diversi ruoli e come vengono gestite le diverse fasi dello smercio. Dalle vedette ai cassieri.