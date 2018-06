Il primo maggio in stazione aveva rapinato un sardo picchiandolo e portandogli via cellulare e minacciandolo con queste parole: “Domani portami 50 euro o il tuo telefonino non lo vedrai più”. La vittima si è però recata dai carabinieri di Parma Centro che, dopo le indagini, hanno individuato e arrestato un 25enne originario della Repubblica Ceca, già più volte destinatario del foglio di via dalla città. L’uomo è stato arrestato.