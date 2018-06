Pupi Avati: «Il film della mia vita»

Il regista, sceneggiatore, produttore e scrittore, Pupi Avati, intervistato in piazza Garibaldi, dal direttore della Gazzetta di Parma Michele Brambilla, è stato protagonista di un seguitissimo incontro, inserito nel cartellone della rassegna «Domenica Live in Parma», promossa dall’assessorato alla Cultura del Comune di Parma in collaborazione con La Domenica de Il Sole 24 Ore.

«Il film della mia vita», questo il titolo dell’appuntamento, è stato il racconto straordinario di un’esistenza da cinema dedicata al cinema, capace di catturare l’attenzione di un’intera piazza.