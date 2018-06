«Parma, che impresa»

Alessandro Del Piero non fa più sognare i tifosi bianconeri e della nazionale con le sue giocate e suoi gol ma ancora oggi è nel cuore degli appassionati di calcio, non solo quelli juventini. Così ogni volta che incontra il pubblico il bagno di folla è assicurato. E’ successo anche poche sere fa, quando ha risposto all’invito di Banca Generali per incontrare i clienti dell’istituto di credito nel corso di una serata organizzata a Soragna nella rocca Meli Lupi.