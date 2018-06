Molesta e tenta di violentare una 14enne a Parma. Arrestato 41enne a Monza

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Parma hanno eseguito nella provincia di Monza e della Brianza un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa a carico di un ecuadoregno, operaio 41 enne, dal Giudice per le Indagini Preliminari di Parma, (Alessandro Conti) per violenza sessuale aggravata nei confronti di una minorenne di 14 anni. Reato contestato dal Pubblico Ministero Daniela Nunno. I fatti sono avvenuti lo scorso mese di marzo in una festa organizzata in casa di amici comuni della famiglia della vittima e dell’aggressore. Dopo vari tentativi di approccio fisico nel corso della giornata, cui l’adolescente si è sempre sottratta, in serata l’indagato ha tentato di abusarne mentre dormiva. Ha scongiurato il peggio l'arrivo della mamma.

Le indagini condotte dai Carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica parmigiana, hanno consentito di acquisire un robusto quadro indiziario a carico dell’indagato che ora è ristretto presso il carcere di Monza.