«I tempi del processo sportivo saranno molto rapidi. Prevedo che i primi due gradi di giudizio in ambito federale si risolveranno, ragionevolmente, da qui al prossimo 20 luglio». L’avvocato Massimo Diana, esperto di diritto sportivo, prova a fare chiarezza sull’iter che segue il deferimento di Emanuele Calaiò e del Parma Calcio 1913 per responsabilità oggettiva, in relazione agli sms inviati dall’attaccante prima della sfida di campionato contro lo Spezia a Filippo De Col, giocatore della squadra ligure ed ex compagno di squadra dello stesso Calaiò.